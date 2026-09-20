В Софьино после атаки беспилотников ВСУ загорелся складской комплекс
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В ночь на 20 сентября 2026 года подмосковный посёлок Софьино в Раменском городском округе подвергся атаке беспилотников. Помимо попадания дрона в жилой дом, где погибла 44-летняя женщина, в населённом пункте также загорелся складской комплекс. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На месте работают пожарные и экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Ещё одно серьёзное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнём охвачены квартиры на трёх этажах.
Ранее в подмосковной Истре в ходе отражения атаки украинских беспилотников обломки БПЛА повредили квартиру в многоквартирном жилом доме. Инцидент произошёл во время массированной атаки на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Помимо Истры, повреждения зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Лыткарино и Воскресенске.
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