В Совфеде разъяснили права школьников на индивидуальный учебный план

Школа не может отказать ученику в индивидуальном учебном плане. Это право закреплено в федеральном законе «Об образовании в РФ» и принадлежит любому ребёнку — независимо от причин, по которым обычный график не подходит. Об этом «Газете.ru» напомнил сенатор, профессор Игорь Мурог.

Профессиональный спорт — типичное основание для перехода на такой план. Он позволяет изменить расписание и формат занятий, а пропущенные в его рамках дни прогулами не считаются. Методические рекомендации Минпросвещения прямо подтверждают: отказать школа не вправе.

Закон даёт и право зачесть тренировки в спортивной школе вместо уроков физкультуры. Чтобы всё оформить, родителям нужно написать заявление, а школа обязана разработать план и утвердить его приказом директора.

Если ребёнку-спортсмену отказывают и ставят прогулы за дни соревнований, порядок действий такой. Сначала взять справку из спортшколы с датами. Затем подать заявление на имя директора. При отказе — зафиксировать его письменно и обратиться в управление образования, а в крайнем случае в прокуратуру.

Можно также подать заявление в школьную комиссию по урегулированию споров. Ставить прогулы за дни, подтверждённые справками, и снижать оценки неправомерно, подчеркнул Мурог. Если администрация непреклонна, остаётся запасной путь — семейное образование с прикреплением к школе только для аттестаций.

А ранее социолог сочла ЕГЭ одной из главных причин выгорания школьников. По словам специалиста, вместо простой проверки знаний подростки сталкиваются с жёсткой конкуренцией, которая не оставляет им права на ошибку и передышку.