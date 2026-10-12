В «Современнике» подтвердили, что с Мариной Неёловой работают врачи

С народной артисткой РСФСР Мариной Неёловой работают врачи, диагноз станет известен позже. Об этом журналистам рассказали в Московском театре «Современник».

«Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У неё всё ещё находятся врачи. Диагноз будет известен позже», — сказал собеседник АГН «Москва».

Напомним, СМИ сообщили о госпитализации Марины Неёловой в одну из столичных больниц. Согласно сообщению, у артистки диагностирован перелом шейки бедра.