В «Современнике» подтвердили, что с Мариной Неёловой работают врачи
Марина Неёлова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
С народной артисткой РСФСР Мариной Неёловой работают врачи, диагноз станет известен позже. Об этом журналистам рассказали в Московском театре «Современник».
«Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У неё всё ещё находятся врачи. Диагноз будет известен позже», — сказал собеседник АГН «Москва».
Напомним, СМИ сообщили о госпитализации Марины Неёловой в одну из столичных больниц. Согласно сообщению, у артистки диагностирован перелом шейки бедра.
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