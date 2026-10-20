В «Союзе отцов» объяснили, почему папа должен быть главным в семье

Мужчины должны активнее заниматься воспитанием детей и не перекладывать руководство семьёй исключительно на женщин. Такую позицию высказал исполнительный директор «Союза отцов» Александр Заремба в интервью «Вечерней Москве», приуроченном ко Дню отца.

По мнению общественника, ослабление роли мужчины в домашних делах отражается на отношениях между супругами и развитии ребёнка. Он убеждён, что семейная жизнь требует совместных усилий, хотя ведущую ответственность за благополучие близких традиционно должен брать на себя отец.

Заремба считает, что одной из серьёзных проблем остаётся отстранение мужчин от воспитания после развода. По его словам, разногласия бывших супругов нередко препятствуют общению родителей с детьми. Общественник выступает за изменения, которые позволили бы сохранить такую связь независимо от семейного положения взрослых.

В частности, он предложил пересмотреть механизм алиментных выплат. Согласно инициативе, государство могло бы перечислять деньги на содержание ребёнка сразу после развода, а затем взыскивать необходимые суммы с родителей-должников.

Отдельное внимание собеседник издания уделил деятельности «Союза отцов». Организация развивает школьные советы пап и наставнические проекты, в рамках которых взрослые помогают детям осваивать практические навыки, заниматься спортом и учиться взаимодействовать друг с другом.

При этом Заремба категорически отверг физические наказания.

«Малыша надо воспитывать как равноправного члена семьи», — подчеркнул он.

По убеждению общественника, насилие лишь формирует страх и мешает ребёнку вырасти самостоятельным.