«Я тебя не спрашивал»: Никита Кологривый в День отца устроил разборки в минском баре

В День отца Никита Кологривый оказался в центре конфликта в одном из баров Минска. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Mash.

По данным канала, актёр по ошибке зашёл в служебное помещение, решив, что это туалет. Дальше разговор с персоналом пошёл на повышенных тонах: Кологривый потребовал позвать директора, а гости, находившиеся в зале, заметно занервничали.

Официанту артист, как утверждают свидетели, предложил ответить за сказанное «как мужик». Когда в ситуацию попытался вмешаться администратор, Кологривый отрезал: «Я тебя не спрашивал».

Остановить ссору удалось только угрозой обратиться в полицию и написать заявление. После этого актёр вместе со спутниками покинул бар.

Сотрудники заведения факт визита подтвердили, однако заявили, что претензий к известному гостю у них нет. По их словам, он пробыл в баре недолго и регулярно заходит к ним, когда бывает в городе с гастролями.

Сам Кологривый на звонки журналистов не ответил, так что его позиция остаётся неизвестной.