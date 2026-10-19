«Я тебя не спрашивал»: Никита Кологривый в День отца устроил разборки в минском баре
Никита Кологривый в День отца устроил разборки в баре Минска
Обложка © VK / Никита Кологривый
В День отца Никита Кологривый оказался в центре конфликта в одном из баров Минска. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Mash.
По данным канала, актёр по ошибке зашёл в служебное помещение, решив, что это туалет. Дальше разговор с персоналом пошёл на повышенных тонах: Кологривый потребовал позвать директора, а гости, находившиеся в зале, заметно занервничали.
Официанту артист, как утверждают свидетели, предложил ответить за сказанное «как мужик». Когда в ситуацию попытался вмешаться администратор, Кологривый отрезал: «Я тебя не спрашивал».
Остановить ссору удалось только угрозой обратиться в полицию и написать заявление. После этого актёр вместе со спутниками покинул бар.
Сотрудники заведения факт визита подтвердили, однако заявили, что претензий к известному гостю у них нет. По их словам, он пробыл в баре недолго и регулярно заходит к ним, когда бывает в городе с гастролями.
Сам Кологривый на звонки журналистов не ответил, так что его позиция остаётся неизвестной.
Напомним, Никита Кологривый уже попадал в скандалы. В 2024 году он посетил свой родной город Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок «дуростью». По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Позднее он публично извинился перед поклонниками за пьяную выходку. Тем не менее суд постановил арестовать его на семь суток.
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