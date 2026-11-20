Американский актёр Александр Хаскин, снимавшийся в сериалах «Ты» и «Майянцы», погиб в Калифорнии при загадочных обстоятельствах. По данным New York Post, незадолго до трагедии 38-летний артист отправил отцу странное сообщение, содержание которого семья раскрывать не стала.

Всё произошло 16 ноября на знаменитом пирсе Санта-Моники в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, Хаскин поссорился с женщиной, ударил её по лицу, а затем перелез через ограждение и прыгнул в Тихий океан. Спустя примерно 50 минут спасатели извлекли мужчину из воды, однако вернуть его к жизни не удалось.

При этом полиция не подтвердила сообщения о ссоре. Как рассказали Los Angeles Times в правоохранительных органах, записи камер наблюдения указывают, что непосредственно перед происшествием актёр находился один и ни с кем не взаимодействовал. Обстоятельства его гибели продолжают изучать, окончательная причина смерти пока не названа.

Отец артиста Дана Хаскин, много лет прослуживший в дорожной полиции Калифорнии, признался журналистам, что произошедшее стало для него полной неожиданностью. Утром в день трагедии сын прислал ему короткое необычное сообщение. Мужчина отказался раскрывать его содержание и рассказал, что не знает, кем была женщина, с которой, по версии очевидцев, поссорился Алекс.

Особенно озадачило семью то, что Хаскин хорошо умел плавать. По словам отца, сын вёл активный образ жизни, интересовался спортом и не боялся воды. Поэтому обстоятельства произошедшего остаются для его близких загадкой.

До начала актёрской карьеры Александр служил в Военно-воздушных силах США в подразделении военной полиции. После армии он работал персональным тренером, а позднее начал появляться в небольших ролях в телевизионных проектах. Среди них — сериалы «Ты», «Майянцы» и «Новобранец». У артиста остались трое братьев и сестра.

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