Американским авиадиспетчерам иногда приходится искать запчасти для устаревшего оборудования на интернет-аукционе eBay. Производители давно прекратили выпуск некоторых комплектующих, а заменить технику новой пока не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудника одной из диспетчерских служб США.

Недавно его коллегам понадобилась деталь для наземной радиолокационной системы диспетчерской вышки. Купить её у производителя было уже невозможно, поэтому комплектующее пришлось заказывать через eBay. Доставка заняла две недели.

Проблемы с изношенной инфраструктурой вновь привлекли внимание после масштабного сбоя 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) более чем на четыре часа остановило вылеты самолётов по всей стране. Последствия затронули тысячи рейсов и привели к серьёзным перебоям в работе аэропортов.

Министр транспорта США Шон Даффи объяснил произошедшее неполадками в системе связи авиадиспетчеров. По его словам, при установке нового маршрутизатора оборудование оказалось перегружено, что нарушило работу коммуникационной сети. Чиновник подчеркнул, что причиной инцидента не была система на базе искусственного интеллекта. При этом власти неоднократно предупреждали о рисках модернизации авиационной инфраструктуры. В сентябрьском докладе контрольного ведомства США отмечалось, что слишком быстрый переход на новые технологии без единого графика работ может привести к масштабным сбоям.

Сейчас американские власти пытаются заменить старые медные линии связи оптоволоконными. Выполнено около 70% необходимых работ. Однако министр признал, что авиационная система страны десятилетиями использует оборудование, которое давно нуждается в обновлении.