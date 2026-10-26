В США экс-модель из Перми обвинили в нападениях со шприцем на религиозной почве

В Нью-Йорке задержали 32-летнюю экс-модель из Перми Анну Мочалову, которой предъявили обвинения в нападениях на двух мужчин по мотивам антисемитской ненависти. По версии прокуратуры Манхэттена, женщина выбирала жертв по их религиозной принадлежности. Об этом сообщает JNS со ссылкой на материалы уголовного дела.

В Нью-Йорке задержали 32-летнюю Анну Мочалову по делу о нападении на двух евреев. Видео © manhattanshomrim.org

Первый эпизод произошёл 21 октября в ювелирном квартале Манхэттена. Как считают следователи, Мочалова преследовала 26-летнего раввина в традиционной еврейской одежде, а затем нанесла ему удар острым предметом в спину. Предположительно, это был шприц. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии.

Спустя примерно пять минут нападению подвергся 37-летний мужчина в кипе. По данным обвинения, женщина несколько раз толкнула его сзади, после чего он почувствовал резкую боль в предплечье. Когда мужчина обернулся, незнакомка якобы пригрозила ему по-русски, что у неё есть пистолет и она выстрелит, если тот не уйдёт.

После этого подозреваемая, как утверждает прокуратура, подошла ещё к одному прохожему и спросила, еврей ли он. Услышав, что мужчина исповедует ислам, она извинилась и оставила его в покое.

Мочалову задержали 24 октября. Ей предъявили несколько обвинений, в том числе в нападениях и угрозах на почве ненависти, незаконном владении оружием и преследовании. Суд установил залог в размере 50 тысяч долларов наличными либо 150 тысяч долларов в форме залогового обязательства. Следующее заседание назначено на 29 октября.

При этом адвокат задержанной Лайла Карпентер усомнилась в том, что правоохранители правильно установили личность нападавшей. Защита указала, что у Мочаловой ранее не было судимостей. Виновность женщины предстоит установить суду.

В российских СМИ задержанную связывают с модельным бизнесом в Перми. В 2012 году местное издание сообщало о победе Анны Мочаловой на региональном этапе конкурса «Краса России».

Ранее Life.ru рассказывал, что в британском Манчестере задержали двух мужчин по подозрению в подготовке нападения на еврейскую общину. По данным полиции, предполагаемый заговор удалось пресечь после продолжительного расследования. Подозреваемых доставили в Лондон, а правоохранители усилили меры безопасности в период еврейских праздников.