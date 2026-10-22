В США глава службы помощи игроманам украл $1,4 млн на азартные игры

В американском штате Флорида почти к десяти годам тюрьмы приговорили бывшего руководителя горячей линии помощи людям с игровой зависимостью Филипа Салливана. Мужчина похитил у предыдущего работодателя 1,4 миллиона долларов, чтобы оплачивать собственные азартные игры. Об этом сообщает The Guardian.

До назначения на необычную должность 43-летний американец работал финансовым директором компании Royal American, занимающейся недвижимостью. В 2024 году внутренний аудит выявил многочисленные несанкционированные операции по корпоративной кредитной карте. После этого Салливана уволили и предъявили ему обвинения.

Однако уже в марте 2025 года мужчина возглавил горячую линию 888-Admit-It, созданную для помощи людям, страдающим зависимостью от азартных игр. В новой должности он консультировал граждан, оказавшихся в похожей ситуации, и рассказывал о собственном опыте.

Незадолго до оглашения приговора Салливан выступил в подкасте Addicted Recovery Show. Он признался, что начинал со спортивных ставок по 25 долларов, но со временем увеличил их до 50 тысяч за один раз. Общие потери американца на азартных играх превысили два миллиона долларов. При этом за время работы на горячей линии он успел пообщаться более чем с 460 людьми, столкнувшимися с игровой зависимостью.

На судебном заседании родственники Салливана утверждали, что развитию зависимости способствовал приём препарата Adderall. Однако доказанной причинной связи между лекарством и совершёнными преступлениями установлено не было.

16 октября суд признал мужчину виновным по шести эпизодам крупного хищения после того, как тот отказался оспаривать предъявленные обвинения. Помимо тюремного срока, его обязали возместить похищенные средства. У осуждённого остаётся 30 дней на обжалование приговора.