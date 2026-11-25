Легкомоторный самолёт Cessna 210 потерпел крушение в Мексиканском заливе у побережья американского штата Миссисипи. На борту находились четверо взрослых и двое детей, все шестеро пропали без вести. Спасатели обнаружили плавающую кабину воздушного судна, три спасательных жилета и плот. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

Авария произошла во второй половине дня 24 ноября между городом Паскагула и островом Хорн. Самолёт выполнял рейс из Нового Орлеана в Форт-Майерс, штат Флорида. По информации американских властей, на борту находились два мальчика восьми и десяти лет и четверо взрослых.

Около 15:45 по местному времени Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потеряло связь с воздушным судном. По данным радиолокационного наблюдения, незадолго до этого самолёт начал резко снижаться со скоростью около 10 тысяч футов в минуту.

Поисковая операция развернулась в районе острова Хорн. Спасатели обнаружили примерно в двух морских милях от него кабину самолёта, три спасательных жилета и надувной плот. Однако людей среди найденных объектов не оказалось. Об этом представитель Береговой охраны Хуан Рос сообщил местным телеканалам.

К операции привлекли катера и авиацию Береговой охраны, а также сотрудников Департамента морских ресурсов Миссисипи и местных правоохранительных органов. Поиски пропавших продолжались.

FAA подтвердило факт крушения, а расследованием обстоятельств происшествия займётся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Причины падения Cessna пока не установлены.