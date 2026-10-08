В США изменили официальную статистику заражений чумой

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили статистику по чуме, снизив среднее ежегодное число заражений с семи до пяти. На изменение данных на официальном сайте ведомства обратил внимание RT.

Ещё 7 октября в опубликованных сведениях говорилось о семи заболевших в год. Однако уже на следующий день показатель оказался другим. При этом CDC не исключает, что в отдельные периоды количество инфицированных может быть значительно выше среднего значения.

Согласно обновлённой информации, за последние десятилетия в США ежегодно регистрировали от нуля до 17 случаев чумы. Более 80% заболевших сталкивались с бубонной формой инфекции. Половина пациентов приходилась на возрастную группу от 12 до 45 лет.

Основные очаги заболевания находятся на западе страны. Чаще всего заражения происходят на севере Нью-Мексико и Аризоны, а также в южной части Колорадо. Ещё одна территория распространения охватывает Калифорнию, юг Орегона и запад Невады.

В американском ведомстве напоминают, что чума появилась в США в 1900 году. Возбудителя завезли на пароходах, где находились заражённые крысы. Последняя городская эпидемия произошла в Лос-Анджелесе в 1924–1925 годах, после чего инфекция закрепилась среди диких грызунов в сельских районах западных штатов.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Российское ведомство обратило внимание на осложнение эпидемиологической ситуации в ряде американских штатов. В частности, 5 октября в Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения кори, а в соседней Пенсильвании зарегистрировали пять связанных с ней смертей.