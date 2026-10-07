ВОЗ сообщила о тысячах предполагаемых случаев чумы в мире за 2019–2025 годы

За 2019–2025 годы Всемирная организация здравоохранения получила сообщения о почти 4 тысячах предполагаемых случаев чумы в разных странах мира. За этот период зарегистрировали 423 летальных исхода, сообщила директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По её словам, речь идёт о случаях как бубонной, так и лёгочной формы заболевания. При этом из общего числа предполагаемых случаев 2646 были классифицированы как подтверждённые.

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis. По данным ВОЗ, инфекция обычно связана с мелкими млекопитающими и их блохами, но лёгочная форма может передаваться от человека к человеку с респираторными частицами.

Ранее в Свердловской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы первом случае заражения редким вирусом. В департаменте информационной политики региона заявили, что опасных инфекций на Среднем Урале не выявляли. Власти призвали жителей не доверять неподтверждённым сообщениям и не пересылать фейковую информацию.