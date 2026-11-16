Обычный поход в туалет посреди ночи обернулся трагедией для известного американского врача. 53-летний Джеймс Тёрпин из штата Кентукки в темноте открыл не ту дверь, сорвался с лестницы в подвал и получил смертельные травмы. Спустя три дня после несчастного случая мужчина скончался в больнице, сообщает New York Post.

Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября. По словам друга и коллеги погибшего Эрика Герранта, Тёрпин проснулся, чтобы воспользоваться туалетом, однако перепутал двери и вместо ванной комнаты оказался перед лестницей, ведущей вниз. Падение оказалось настолько тяжёлым, что мужчину пришлось экстренно доставить в медицинское учреждение.

Несмотря на усилия врачей, спасти американца не удалось. После нескольких дней борьбы за жизнь он умер 11 ноября. О случившемся Геррант рассказал местному телеканалу WKYT.

Тёрпин был хорошо известен в медицинском сообществе Кентукки. Более десяти лет он руководил отделением экстренной помощи больницы Ephraim McDowell Fort Logan Hospital, а также занимался организацией работы службы скорой медицинской помощи в двух округах штата. Его профессиональные заслуги дважды отмечали званием лучшего медицинского руководителя экстренной службы восточного Кентукки — в 2017 и 2019 годах.

Коллеги вспоминают Тёрпина как человека, рядом с которым пациенты чувствовали себя спокойнее даже в самых тяжёлых обстоятельствах. Геррант рассказал, что появление врача в палате само по себе помогало людям справиться со страхом.

«Когда Джеймс входил в палату, ты сразу понимал, что всё будет хорошо», — поделился воспоминаниями коллега погибшего.

У Тёрпина остались жена Эми, с которой он прожил четверть века, и сын Джон. По словам близких, при всей преданности профессии главным достижением своей жизни мужчина считал семью. Он любил выезжать с родными на прогулки на внедорожнике, заниматься домашними проектами, а вместе с сыном смотрел фильмы Marvel и «Звёздные войны».