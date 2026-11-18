В американском штате Иллинойс задержали 34-летнего мужчину, официально носящего имя Капитан Америка. Его обвиняют в убийстве 63-летнего коллеги, сообщает TMZ.

По данным прокуратуры округа Пеория, речь идёт о смерти Кхань Диня. Обстоятельства преступления стали известны после обращения девушки погибшего в полицию. Она рассказала, что подвозила обвиняемого, с которым её молодой человек работал вместе. Во время поездки мужчина передал ей записку, в которой говорилось, что её бойфренд мёртв, а также потребовал отдать ему все деньги.

Девушке удалось сбежать и обратиться к правоохранителям. Полицейские отправились проверить дом Диня и обнаружили там его тело. Предварительное вскрытие показало, что мужчина умер от травмы головы, нанесённой тупым предметом.

Обвиняемого задержали 14 ноября в соседнем округе Тазуэлл. При нём правоохранители обнаружили записку, о которой рассказывала заявительница. Позднее ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Кроме того, в округе Тазуэлл мужчине вменяют угон автомобиля с применением огнестрельного оружия, вооружённое ограбление и незаконное лишение свободы.

Как выяснили журналисты, раньше мужчину звали Марк Андерсон. Примерно десять лет назад он официально сменил имя на Captain Cautious America — Капитан Осторожная Америка. По данным местных СМИ, таким образом он рассчитывал привлечь внимание избирателей, если решит баллотироваться на местные выборные должности.