В США на берег выбросило гигантскую луну-рыбу весом более 400 кг

Огромную луну-рыбу весом около 400 килограммов нашли мёртвой на пляже в американском штате Массачусетс. Необычную находку обнаружили в городе Уэлфлит на побережье Кейп-Кода, сообщает New York Post.

Взрослую самку заметил 16 сентября мужчина, гулявший у устья реки Херринг. К этому моменту рыба уже не подавала признаков жизни. На место прибыли специалисты New England Coastal Wildlife Alliance, которые сделали замеры и взяли образцы тканей для дальнейшего изучения.

По оценке специалистов, особь весила более 900 фунтов — примерно 408 килограммов. Только её яичник весил около шести килограммов.

Исследователи предполагают, что рыба могла оказаться в ловушке мелководья Кейп-Кодского залива во время сезонной миграции на юг к более тёплым водам. Из-за особенностей береговой линии и приливов такие случаи в этом районе происходят регулярно.

Луна-рыба считается одной из самых тяжёлых современных костных рыб. Отдельные особи способны весить более двух тонн, а сам вид Mola mola имеет статус уязвимого в Красном списке Международного союза охраны природы.

Ранее Life.ru рассказывал, как у берегов Массачусетса рыбаки поймали гигантского голубого марлина весом 571,5 килограмма. На борьбу с рыбой ушло около трёх часов, а сначала огромный плавник приняли за акулу.