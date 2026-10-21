В США на кукурузном поле нашли космический объект диаметром около 3,4 метра

В Миннесоте на кукурузном поле обнаружили металлический объект диаметром около 3,4 метра, который может оказаться космическим мусором. Происхождение находки устанавливают шериф округа Стивенс и представители нескольких ведомств штата и федеральных служб. Об этом сообщило управление шерифа округа Стивенс.

Информация о постороннем предмете поступила в полицию около 15:30 14 октября. Помощники шерифа прибыли на кукурузное поле в тауншипе Скотт и подтвердили, что там лежит крупный металлический объект. О находке уведомили дежурного офицера штата Миннесота. К проверке подключились федеральные ведомства. Сейчас специалисты пытаются установить, кому принадлежит объект, чтобы уведомить владельца и организовать вывоз. Власти заявили, что обнаруженный предмет не представляет опасности для населения.

Космический мусор включает вышедшие из строя спутники, отработавшие ступени ракет и фрагменты, образовавшиеся при разрушении космических аппаратов. По оценкам Национальной информационной службы по космическим данным об окружающей среде (NESDIS), на орбите находятся более 170 млн таких частиц. Большинство из них меньше миллиметра, однако около 30 тыс. объектов превышают размер софтбольного мяча.

Ежегодно в атмосферу Земли входят в среднем 200–400 отслеживаемых объектов. Большинство сгорает при прохождении через плотные слои атмосферы, а уцелевшие фрагменты часто падают в океан или малонаселённые районы. Поэтому случаи обнаружения крупных обломков на суше сравнительно редки.

При этом космический мусор представляет серьёзную угрозу для спутников. Даже небольшой фрагмент способен повредить аппарат из-за высокой скорости движения. Столкновения уже приводили к появлению тысяч новых обломков на орбите.

Ранее Япония запустила космический аппарат MMX, который должен впервые в истории доставить на Землю образцы грунта со спутника Марса Фобоса. Старт состоялся с космодрома Танэгасима при помощи тяжёлой ракеты-носителя H3. Главная цель экспедиции — собрать не менее 10 граммов вещества с поверхности Фобоса. Японские учёные рассчитывают изучить состав спутника и выяснить, как он образовался. Полученные данные также помогут исследовать раннюю историю Марса и процессы формирования Солнечной системы.