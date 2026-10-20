Япония отправила к Фобосу зонд MMX для первой в истории миссии по сбору грунта

Япония запустила космический аппарат MMX, который должен впервые в истории доставить на Землю образцы грунта со спутника Марса Фобоса. Старт состоялся с космодрома Танэгасима при помощи тяжёлой ракеты-носителя H3. Прямую трансляцию запуска провело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Япония запустила космический аппарат для изучения спутника Марса. Видео © YouTube / JAXA

Главная цель экспедиции — собрать не менее 10 граммов вещества с поверхности Фобоса. Японские учёные рассчитывают изучить состав спутника и выяснить, как он образовался. Полученные данные также помогут исследовать раннюю историю Марса и процессы формирования Солнечной системы.

По плану JAXA, аппарат достигнет окрестностей Марса в 2027 году. Затем он приступит к изучению Фобоса и отправит на его поверхность исследовательский ровер. Сам зонд должен совершить две посадки для сбора грунта. Возвращение капсулы с образцами на Землю намечено на 2031 год.

В проекте также участвуют специалисты США и европейских стран. Полученный опыт японское агентство намерено использовать при подготовке будущих экспедиций к Марсу, в том числе с участием людей.

Тем временем Россия рассчитывает создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. Энергетическая установка необходима для организации постоянной внеземной станции. Предполагается, что атомная энергетика станет основой для работы будущей лунной инфраструктуры. Постоянный источник электроэнергии позволит обеспечивать деятельность исследовательского оборудования и других объектов на поверхности естественного спутника Земли.