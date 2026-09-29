В США назначили новое заседание по делу руферов из РФ с Эмпайр-стейт-билдинг

Следующее заседание по делу российских руферов Ивана Биркуса (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелины Николау в Нью-Йорке назначено на 27 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда на Манхэттене.

Перенести рассмотрение на эту дату попросил представитель пары. Судья согласилась. Других решений по итогам слушания агентство не приводит.

Напомним, Нью-йоркская полиция предъявила обвинения по восьми статьям российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелине Николау. 1 июля пара забралась на шпиль легендарного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, чтобы устроить помолвку на высоте 443 метра над уровнем моря.