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Опубликовано 24 октября, 15:40

В США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной

Sky News: Переговоры РФ, США и Украины могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Andrew Harnik, Sean Gallup

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Andrew Harnik, Sean Gallup

Новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в Абу-Даби или Швейцарии в течение ближайших двух недель. Главной задачей встречи станет подготовка возможного саммита лидеров России, США и Украины, сообщают Sky News и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Для организации переговоров на высшем уровне сторонам предстоит проделать значительную подготовительную работу. Окончательное решение о месте и дате встречи делегаций пока не объявлено.

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Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил трёхсторонний формат предстоящих переговоров в Абу-Даби. По его словам, на данном этапе участие европейских представителей не предусмотрено, однако возможность их подключения к дальнейшим консультациям не исключается.

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Наталья Афонина
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