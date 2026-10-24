В США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной
Sky News: Переговоры РФ, США и Украины могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии
Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Andrew Harnik, Sean Gallup
Новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в Абу-Даби или Швейцарии в течение ближайших двух недель. Главной задачей встречи станет подготовка возможного саммита лидеров России, США и Украины, сообщают Sky News и Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Для организации переговоров на высшем уровне сторонам предстоит проделать значительную подготовительную работу. Окончательное решение о месте и дате встречи делегаций пока не объявлено.
Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил трёхсторонний формат предстоящих переговоров в Абу-Даби. По его словам, на данном этапе участие европейских представителей не предусмотрено, однако возможность их подключения к дальнейшим консультациям не исключается.