Уход заместителя министра обороны США Элбриджа Колби с совещания НАТО в Брюсселе ещё не свидетельствует о расколе альянса. Даже если в Вашингтоне усиливаются разногласия с европейскими союзниками по украинскому вопросу, американские политики вряд ли позволят разрушить военный блок. Такое мнение «Ридусу» высказал политолог-американист Павел Кошкин.

Поводом для обсуждения стал демарш Колби, который, по сообщениям, раскритиковал Украину за удары по территории России и покинул встречу представителей НАТО. Его поведение вызвало вопросы о возможных противоречиях между США и европейскими странами.

Однако Кошкин считает, что позиция замминистра отражает взгляды лишь части команды Дональда Трампа, а не всего американского политического истеблишмента. По его словам, внутри республиканского лагеря нет единого мнения о дальнейшей политике в отношении Москвы и Киева.

Эксперт также обратил внимание на приближение следующих президентских выборов в США. Если Белый дом перейдёт к демократам, взгляды Колби могут потерять политическое значение. Но даже победа республиканцев не гарантирует сохранения нынешнего курса.

В качестве возможного преемника Трампа Кошкин упомянул Марко Рубио. По оценке американиста, пока рано делать выводы о том, насколько его внешнеполитические взгляды совпадают с позицией действующего президента.

Политолог заключил, что критика Украины со стороны американского представителя не означает изменения всей стратегии Вашингтона. Поэтому говорить о начале раскола между США и европейскими союзниками по НАТО пока преждевременно.