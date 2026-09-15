В США объявили о наступлении глобального топливного кризиса

Глобальный топливный кризис, которого американские нефтяники опасались из-за затянувшейся нестабильности на Ближнем Востоке, уже наступил. К такому выводу пришли руководители отраслевых компаний, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода. Одновременно возможности компенсировать дефицит за счёт стратегических нефтяных резервов приблизились к пределу.

Руководители нефтяных компаний предупреждали о таком сценарии в течение нескольких месяцев. Главным фактором риска они называли длительные перебои с поставками сырья с Ближнего Востока.

Опрошенные WSJ специалисты опасаются дальнейшего ухудшения ситуации, поскольку перспектив скорого урегулирования регионального конфликта пока не видно. На этом фоне напряжение на мировом топливном рынке может продолжить нарастать.

Накануне Дональд Трамп, напротив, предрёк резкое падение цен на нефть после завершения конфликта с Ираном. Американский лидер назвал нынешний скачок котировок временным явлением и выразил уверенность, что после деэскалации сырьё «рухнет как камень».