В США отец двоих детей утонул, пытаясь спасти запутавшуюся в леске чайку

В американском штате Флорида 31-летний Стоун Ромберг утонул, пытаясь спасти чайку, запутавшуюся в его рыболовной леске. Трагедия произошла 25 октября возле пляжа Кариллон-Бич, сообщает телеканал FOX 5 Atlanta.

Стоун Ромберг с семьёй. Фото © GoFundMe

Мужчина рыбачил вместе с друзьями, когда заметил, что в его снасти запуталась птица. Ромберг решил помочь чайке и поплыл к ней, чтобы освободить от лески.

Однако спасательная попытка обернулась несчастным случаем. Птица и рыболовный крючок зацепились за руку мужчины, а когда он попытался вернуться на берег, сильное течение стало уносить его всё дальше в море.

Друзья заметили исчезновение Ромберга, нашли его в воде и попытались реанимировать. Несмотря на их усилия, спасти мужчину не удалось.

Погибший вырос в пригороде Атланты, а последние годы жил во Флориде. Он работал менеджером пляжного сервиса на Кариллон-Бич. Коллеги вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь.

У Ромберга остались жена Тейлор и две маленькие дочери — трёхлетняя Хэдли и годовалая Лейни. После трагедии близкие организовали благотворительный сбор на платформе GoFundMe, чтобы покрыть расходы на похороны и медицинские счета. К 29 октября удалось собрать более 112 тысяч долларов.