Мощный шторм на востоке США нарушил планы авиапассажиров в День благодарения. Число отменённых и задержанных рейсов уже превысило 1,5 тысячи, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

По состоянию на 11:47 по времени Нью-Йорка (19:47 мск) авиакомпании отменили 396 рейсов, ещё 1150 следуют с задержками. Статистика учитывает внутренние и международные перелёты из США и в страну.

Непогода также вызвала масштабные перебои с электроснабжением. По данным PowerOutage, без электричества остаются почти 639 тысяч потребителей. Больше всего отключений зафиксировали в Вирджинии и Миссури — свыше 220 тысяч и 147 тысяч соответственно.

Власти Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата. Аналогичные меры действуют в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в округе Уэстчестер. Синоптики предупреждают о проливных дождях, подтоплениях прибрежных районов и порывах ветра до 27 м/с.

Из-за надвигающегося шторма организаторы также впервые за столетнюю историю перенесли традиционный парад Macy’s в Нью-Йорке. Юбилейное праздничное шествие состоится в субботу, 28 ноября. В честь сотого парада организаторы планировали задействовать 100 гигантских надувных фигур.