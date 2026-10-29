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Опубликовано 29 октября, 05:45

В США отменили режим ЧС на ядерном комплексе после пожара с радиацией

Обложка © X / Savannah River Site

Обложка © X / Savannah River Site

Власти США отменили режим чрезвычайной ситуации на ядерном комплексе Саванна-Ривер в Южной Каролине после пожара в лаборатории. Администрация объекта сообщила, что ограничения сняли в 21:45 по местному времени — 04:45 мск 29 октября. Контрольно-пропускные пункты снова открыли, а защитные меры прекратили.

«Чрезвычайная ситуация в зоне объекта «Саванна-Ривер» исчерпана»,сообщили в администрации комплекса SRS.

Саванна-Ривер — крупный ядерный комплекс, где власти США в годы холодной войны производили материалы для ядерного оружия, в том числе тритий и плутоний-239. Объект открыли в начале 1950-х годов для производства ядерных боеприпасов. Национальная лаборатория находится в северо-западной части комплекса.

По данным Министерства энергетики США, сейчас специалисты комплекса занимаются охраной окружающей среды, очисткой загрязнённых территорий, обращением с ядерными отходами и захоронением радиоактивных материалов.

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Как писал Life.ru, из-за пожара в помещении лаборатории произошёл произошёл нефильтрованный радиационный выброс. При этом администрация комплекса заявила, что специалисты не выявили радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания и внешних границ всего объекта. После происшествия власти ограничили въезд на территорию комплекса и движение всех видов транспорта в районе объекта.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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