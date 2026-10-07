В США пенсионерка напилась маргариты и устроила «Форсаж» на газоне перед зданием суда

67-летнюю американку задержали после дрифта на лужайке перед зданием суда округа Дженнингс в штате Индиана. За рулём находилась жительница города Норт-Вернон Лоррейн Уилкерсон, сообщило управление шерифа округа.

Пенсионерка устроила дрифт у здания суда в США и попала в тюрьму. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jennings County Sheriff's Office

Инцидент произошёл 5 октября. На опубликованной шерифом видеозаписи серебристый седан несколько раз движется по кругу по газону перед зданием суда. Автомобиль оставляет следы на траве, задевает знак и проезжает рядом с деревом, фонарным столбом и скамейкой.

После произошедшего Уилкерсон доставили в тюрьму округа Дженнингс. Ей предъявили обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и вождении с показателем Alcohol Concentration Equivalent на уровне 0,08 и выше. Оба нарушения в материалах дела проходят как проступки класса C.

«Если вы выпили слишком много маргариты за ужином, пожалуйста, не садитесь за руль и уж точно не крутите «пятаки» на лужайке перед зданием суда», — обратились в управлении шерифа к водителям.

Правоохранители также призвали заранее искать безопасный способ добраться домой после употребления алкоголя. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в квартире 65-летней жительницы Санкт-Петербурга полицейские нашли крупный арсенал оружия и боеприпасов. Во время обыска правоохранители изъяли две винтовки, ружьё, два похожих на гранаты предмета, 18 деталей оружия и 2152 патрона. Экспертиза признала одну из винтовок винтовкой Мосина, а 75 патронов калибра 7,62 мм — пригодными для стрельбы. Кроме того, специалисты обнаружили 256,7 грамма бездымного пороха, который относится к метательным взрывчатым веществам. Оружие на женщину зарегистрировано не было, после проверки полиция возбудила уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.