Историческое место, которое почти два века хранит память о русском присутствии на американском побережье, оказалось перед угрозой утраты важных культурных связей. Бывшая русская крепость Форт-Росс в Калифорнии может лишиться контактов с российскими учреждениями, православной церковью и русскоязычной общиной. Причиной стало решение властей штата не продлевать соглашение с организацией, которая на протяжении полувека занималась сохранением наследия поселения.

Об угрозе рассказала РИА «Новости» вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман. По её словам, договор с некоммерческой организацией завершился 3 ноября, а местные власти отказались продолжать сотрудничество. При этом сам исторический парк закрывать не собираются: посетители по-прежнему смогут приезжать туда, однако организация больше не сможет работать в прежнем формате.

Уэллман подчеркнула, что именно общество на протяжении десятилетий поддерживало контакты с представителями русской диаспоры, церковью, российскими учреждениями, дипломатами и учёными. Благодаря этим связям удавалось не только организовывать мероприятия, но и сохранять историческую достоверность рассказов о русском периоде Форт-Росс.

«Когда нам больше не позволяют работать в парке так, как мы работали последние 50 лет, всё меняется. Проще говоря, мы теряем важные связи с русской диаспорой, церковью, людьми, самой Россией, дипломатами и учёными», — заявила Уэллман.

Собеседница агентства опасается, что без участия специалистов историческое наследие поселения постепенно окажется на втором плане. Она отметила, что у парковой службы Калифорнии нет тех связей с российскими организациями и русской общиной, которые годами выстраивало общество. Поэтому, несмотря на сохранение самого парка, содержание экскурсий и представление истории крепости могут измениться.

По мнению Уэллман, особенно важно сохранить профессиональный подход к рассказам о прошлом поселения. Опытные специалисты способны объяснить посетителям детали истории местной часовни, археологических исследований и повседневной жизни русских переселенцев. Обычный экскурсовод без соответствующей подготовки, считает она, не сможет передать тот же объём знаний.

«Этот парк существует благодаря своей русской истории. И уже говорилось, что часть этой истории может исчезнуть. Я думаю, так и произойдёт, потому что у парковой службы нет связей с русской общиной, церковью, учёными и самой Россией. Эти связи есть у нашего общества», — подчеркнула представитель организации.

Уэллман также напомнила, что сама посвятила работе в Форт-Росс 30 лет и хорошо знает, насколько важны профессиональные знания при проведении экскурсий.

«Когда у тебя есть такие знания и опыт общения с учёными, ты можешь рассказать об истории часовни или археологических раскопках совсем не так, как человек, который просто пришёл провести экскурсию», — добавила она.

Форт-Росс основали русские переселенцы в 1812 году. Поселение на тихоокеанском побережье современной Калифорнии создавалось для выращивания продовольствия, необходимого русским владениям на Аляске, а также для развития торговли. Русское присутствие в крепости продолжалось до 1841 года. Сегодня бывшее поселение является историческим парком штата Калифорния.