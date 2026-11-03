Соединение России и США железной дорогой через Берингов пролив потребует строительства не только подводного тоннеля, но и масштабных транспортных магистралей на двух континентах. Аналитики Kept оценили весь проект в $205 млрд. При реалистичном сценарии завершить его рассчитывают к 2041 году, сообщает РБК.

Особенность маршрута заключается в географии пролива. Между Чукоткой и Аляской находятся два острова — российский Ратманова и американский Крузенштерна. Их расположение позволяет разбить подводный переход на три перегона вместо одного непрерывного участка. В Kept рассматривают это как существенное преимущество при организации строительства: промежуточные острова могут использоваться для размещения необходимой инфраструктуры.

Масштаб предстоящих работ аналитики сопоставляют с крупнейшими транспортными стройками в российской истории — БАМом и Транссибом. При таком подходе рассчитывать на быстрое появление железнодорожного сообщения между двумя странами не приходится: ориентиром становится 2041 год.

Идею строительства тоннеля активно продвигает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В октябре 2025 года он обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением привлечь его компанию The Boring Company к реализации проекта. В публикации в соцсети X Дмитриев предложил представить тоннель, соединяющий Россию и США, и призвал «строить будущее вместе».

При этом сам тоннель — лишь одна из задач. Для его полноценной эксплуатации потребуется создать железнодорожное сообщение с существующими транспортными сетями России и Северной Америки. На Чукотке железных дорог сейчас нет, а действующая сеть Аляски не обеспечивает выхода к Берингову проливу. Таким образом, проект предполагает фактическое создание нового трансконтинентального маршрута.

Ранее Кирилл Дмитриев предложил компании Илона Маска The Boring Company приступить к строительству подводного тоннеля, который соединит Россию и Соединённые Штаты через Берингов пролив. Свою публикацию Дмитриев сопроводил схематичным изображением предполагаемого маршрута. На карте показано, как подводная магистраль могла бы пересечь Берингов пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку.