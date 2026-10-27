Украина рискует столкнуться с ещё более разрушительными последствиями конфликта, если продолжит отказываться от компромиссного мирного соглашения. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The American Conservative Тед Снайдер.

По оценке журналиста, продолжение боевых действий угрожает самому существованию украинского государства. Он считает, что достижение мира потребует от Киева серьёзных уступок, однако затягивание конфликта может обойтись стране значительно дороже.

Снайдер обращает внимание на потери Украины и разрушение важнейших объектов инфраструктуры. В своей статье он перечисляет территории, население, финансовые ресурсы, порты, мосты и транспортные системы, которые страна теряет в ходе боевых действий.

Одним из возможных условий соглашения обозреватель называет отказ Киева от членства в НАТО. Кроме того, по его мнению, украинским властям придётся согласиться с потерей части территорий. При этом автор допускает, что Украина сможет сохранить сильную армию и получить гарантии безопасности.

Взамен, как полагает Снайдер, страна получит возможность сохранить государственность и продолжить сближение с Европой. Журналист выступает за создание системы безопасности, которая охватывала бы не только Украину, но и остальные европейские государства, включая Россию.

Автор также призвал США и Европу сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании. Он считает, что даже несправедливое, с точки зрения Киева, соглашение может оказаться предпочтительнее дальнейшего продолжения конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский допустил обсуждение территориальных вопросов с Россией, но исключительно на уровне лидеров государств. При этом он отверг предлагаемый американской стороной обмен территориями и подчеркнул, что Киев не намерен соглашаться на нейтральный статус и ограничение численности ВСУ.