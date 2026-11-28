В США прекратил работу United Fidelity Bank, совокупные активы которого оценивались почти в шесть миллиардов долларов. Закрытие кредитной организации 27 ноября стало крупнейшим банкротством в стране за последние два года, пишет Bloomberg.

Американские регуляторы пришли к выводу, что финансовое положение банка не позволяет ему безопасно продолжать деятельность. По их оценке, организация рисковала утратить возможность выполнять обязательства перед кредиторами и удовлетворять требования вкладчиков.

Управление процедурой ликвидации поручено Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Практически все активы и депозиты United Fidelity перейдут к First Citizens Bank, с которым регулятор уже заключил соответствующее соглашение.

По состоянию на конец сентября 2026 года на счетах United Fidelity находились депозиты на 5,4 млрд долларов. Как подсчитали в FDIC, крах финансовой организации обойдётся американскому фонду страхования вкладов в 1,83 млрд долларов.

Банк был основан в 1914 году в штате Индиана. Он специализировался на ипотечном и коммерческом кредитовании, а также обслуживании частных лиц и предприятий. Все 22 отделения United Fidelity продолжат работу под управлением First Citizens.

Напомним, 16 ноября в США произошёл масштабный сбой в работе четырёх крупнейших банков — Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank. Тысячи американцев столкнулись с трудностями при проведении платежей и денежных переводов, а некоторые не могли проверить баланс своих счетов. Неполадки также затронули популярный платёжный сервис Zelle.