На горе Тимпаногос в американском штате Юта спасатели эвакуировали туристку, сорвавшуюся с тропы и пролетевшую вниз по склону несколько сотен футов. Женщина оказалась на небольшом скальном выступе, откуда её подняли на вертолёте. Кадры операции опубликовал офис шерифа округа Юта.

В США туристка сорвалась с горы. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Utah County Sheriff's Office

Инцидент произошёл 26 октября. Пилот поисково-спасательной службы заметил пострадавшую с борта самолёта, после чего сотрудники ведомства начали высадку на гору. К операции также привлекли экипаж вертолёта Департамента общественной безопасности штата Юта.

Пилот шерифа передал коллегам информацию о местонахождении женщины и особенностях участка, на котором она остановилась. Это позволило вертолётному экипажу добраться до пострадавшей и поднять её с помощью лебёдки. После эвакуации женщину передали медикам, ожидавшим у подножия горы. По информации офиса шерифа, туристка восстанавливается после полученных травм. Ведомство поблагодарило все службы, участвовавшие в спасательной операции.

Гора Тимпаногос находится примерно в 80 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити. Её высота превышает 3582 метров.

Ранее в австрийских Альпах двое альпинистов оставили обессиленного 20-летнего товарища на высоте 2600 метров и продолжили путь к вершине. В метель к нему отправились 11 спасателей, операция заняла 14 часов. Операцию осложнили сильный снегопад, обледеневшие склоны и плохая видимость. Вертолёт не смог вылететь из-за непогоды, поэтому сотрудникам спасательной службы пришлось добираться до мужчины пешком, используя альпинистское снаряжение. Спуск оказался ещё опаснее: за ночь выпало около 20 сантиметров снега, тропа практически исчезла, а на крутых склонах сходили снежные массы.