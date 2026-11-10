Обычный ремонт старого дома неожиданно превратился в путешествие почти на столетие назад. Молодая семейная пара обнаружила спрятанные коробки с письмами, открытками и памятными вещами, которые пролежали в здании десятки лет. Находка позволила новым владельцам прикоснуться к истории людей, живших здесь ещё до Второй мировой войны, сообщает журнал People.

Супруги Эмили и её муж приобрели дом в американском городе Хартфорд (штат Алабама) в июне 2026 года. Здание построили в 1937 году, а почти девять десятилетий оно оставалось собственностью семьи Хьюстон. Во время ремонтных работ строители обнаружили спрятанные над отопительной системой коробки со старой корреспонденцией и другими семейными реликвиями.

Среди находок оказались письма, написанные в 1930-х годах, в том числе переписка первоначального владельца дома Джорджа К. Хьюстона с другом Биллом Макгуайром. Некоторые послания содержали забавные бытовые подробности, другие позволили узнать больше о дружбе и привязанности людей к родным местам.

Особенно супругов тронуло одно из писем, в котором Макгуайр интересовался делами друга и писал о Хартфорде как о месте, которое всегда останется домом. Для Эмили, выросшей в этом городе, послание приобрело особое значение.

Новые владельцы намерены сохранить найденные документы, а некоторые из них, возможно, оформят в рамки или используют для создания памятного коллажа с винтажными почтовыми марками. Семья также делится историей восстановления дома в социальных сетях и надеется обнаружить во время дальнейшего ремонта другие свидетельства его прошлого. Супруги признаются, что хотят не только обустроить жильё для себя, но и сохранить память о предыдущих поколениях. По их словам, впереди ещё несколько месяцев работ, поэтому новые исторические сюрпризы вполне возможны.