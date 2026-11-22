Американские врачи добились полной регрессии злокачественной опухоли у трёхлетнего мальчика с тяжёлой формой рака печени, который перестал реагировать на химиотерапию. После двух введений экспериментальной клеточной терапии признаки заболевания перестали обнаруживаться, а достигнутый результат сохранялся как минимум год. Об этом сообщает Texas Children's Hospital со ссылкой на исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine.

У ребёнка диагностировали гепатобластому — злокачественную опухоль печени, которая встречается преимущественно в детском возрасте. На момент выявления заболевания новообразование достигало примерно 11 сантиметров, а метастазы уже появились в лёгких.

Мальчик перенёс несколько курсов химиотерапии и хирургическое удаление опухоли. Врачам также пришлось провести две операции на лёгких, однако заболевание продолжало прогрессировать.

Тогда специалисты предложили семье участие в клиническом исследовании экспериментальной CAR-T-клеточной терапии.

Суть метода заключается в использовании собственных иммунных клеток пациента. Их извлекают из организма, генетически модифицируют в лаборатории, чтобы они могли распознавать определённые белки на поверхности раковых клеток, а затем возвращают пациенту.

В данном случае учёные применили клетки, нацеленные на белок GPC3, характерный для некоторых опухолей печени. Для повышения эффективности терапии специалисты дополнительно модифицировали клетки с помощью интерлейкинов 15 и 21.

Мальчику провели две инфузии с интервалом восемь недель. Уже после первой процедуры медики зафиксировали положительную динамику, а после второй обследование показало полное исчезновение признаков метастатического заболевания.

Спустя 12 месяцев после лечения полная регрессия опухоли сохранялась. При этом, по данным исследователей, у ребёнка не возникло тяжёлых системных осложнений, ограничивающих применение терапии.

Авторы подчёркивают, что речь идёт лишь об одном клиническом случае. Эффективность и безопасность подобного подхода для других пациентов ещё предстоит подтвердить в более масштабных исследованиях.

Результаты работы впервые были представлены в сентябре 2026 года, а в ноябре зарубежные научно-популярные издания вновь обратили внимание на этот случай.