В США восхитились подготовкой российских переговорщиков

Американские чиновники и эксперты, которым доводилось вести переговоры с российскими коллегами, отмечали их дисциплинированность и высокий уровень подготовки. Об этом пишет Foreign Policy.

«Поколения американских чиновников и экспертов, которые вели переговоры с российскими коллегами, уходили под впечатлением от их дисциплинированности и тщательной подготовки», — говорится в сообщении.

Отдельно издание приводит оценку американского дипломата Роуз Геттемюллер. Она охарактеризовала российских коллег как «первоклассных переговорщиков». По словам дипломата, представители России отличаются чрезвычайно высоким уровнем подготовки и хорошо ориентируются непосредственно в переговорном процессе.

Ранее Life.ru рассказывал, что после поездок в две столицы Стив Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Москве и Киеве, в том числе по вопросу новых трёхсторонних встреч. Американские представители 5–6 сентября провели консультации с российской и украинской сторонами, однако подробности предложений публично не раскрывались.