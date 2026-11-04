В США предъявили обвинения жителю Оклахомы, которого подозревают в массовой рассылке писем с белым порошком политикам и сотрудникам избирательных комиссий. По данным следствия, Робин Мартин мог отправить более 700 таких посланий в преддверии выборов 2024 и 2026 годов. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчине вменяют отправку угрожающих сообщений по почте и создание ложной угрозы. В конвертах находилось неизвестное на первый взгляд вещество, однако экспертиза показала, что часть образцов представляла собой обычную муку или дрожжи. Проверка остальных отправлений ещё продолжается.

Адресатами подозрительной корреспонденции становились члены Конгресса, сотрудники избирательных органов, представители правоохранительных ведомств и журналисты. Письма поступали в разные штаты, а некоторые из них удалось перехватить до доставки получателям.

Ряд отправлений вызвал серьёзную тревогу. В Луизиане и Оклахоме из-за обнаружения подозрительного порошка пришлось эвакуировать сотрудников избирательных учреждений. Федеральные власти рекомендовали обращаться с подобными конвертами как с потенциально опасными до завершения проверки.

По информации ФБР, рассылка началась ещё в 2024 году. Тогда избирательные органы разных штатов получили письма с угрозами, отправленные от имени вымышленной организации. В посланиях содержались обвинения в государственной измене и предупреждения о возможных расправах.

Мартин был задержан 2 ноября. Первое судебное заседание с его участием назначили на 3 ноября в Оклахома-Сити.