В США задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины

Жестокое убийство беременной женщины расследуют в американском штате Кентукки. После обнаружения тела 41-летней Эйприл Селио следователи выяснили, что она ждала ребёнка, а вскоре нашли и останки нерождённого младенца.

Тело женщины обнаружили 23 сентября в её доме в городе Пайнвилл. Правоохранители практически сразу квалифицировали произошедшее как убийство. При вскрытии выяснилось, что Селио была беременна, однако ребёнка в матке не оказалось.

Во время повторного осмотра дома следователи обнаружили останки, которые, по предварительным данным, принадлежат нерождённому ребёнку. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Подозрение пало на 25-летнего Демаркуса Кеннета Джонсона-Райта. Сначала суд выдал ордер на его задержание по подозрению в ограблении и похищении человека, а затем обвинения расширились: мужчину также заподозрили в убийстве, связанном с домашним насилием, и фальсификации доказательств.

Предполагаемый преступник попытался скрыться в соседнем Теннесси. Его нашли сотрудники полиции совместно с маршалами США в городе Кларксвилл — примерно в 400 километрах от места убийства. Во время обыска у него изъяли предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Сейчас Джонсон-Райт находится под стражей в округе Монтгомери и ожидает экстрадиции в Кентукки. Был ли он знаком с погибшей, следствие пока официально не раскрывает.

У Эйприл Селио остались муж Антонио и трое детей. Её сестра Аманда де Пас организовала сбор средств для семьи и оплаты похорон, назвав погибшую любящим человеком, который всегда был готов помочь близким.

Ранее Life.ru писал, что в Москве расследуют убийство женщины, которую, предположительно, смертельно ранил супруг её подруги. 50-летнюю москвичку нашли с ножевым ранением в квартире на Литовском бульваре. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас устанавливают местонахождение подозреваемого.