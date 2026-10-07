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Опубликовано 7 октября, 05:27

Жительница Аляски семь лет хранила тело мужа в морозильнике ради выплат

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Жительница Аляски Шерил Макдональд-Паскан семь лет скрывала смерть мужа Росса и хранила его останки в морозильнике. Женщина продолжала получать выплаты на его имя. Об этом сообщает Alaska Public Media.

По данным следствия, мужчина умер после тяжёлого сердечно-сосудистого заболевания. Его тело с 2018 года находилось в морозильнике в сарае возле дома в Свитцер-Виллидж. Знакомым женщина говорила, что отправила мужа в дом престарелых.

После смерти Макдональд-Паскан от рака в июле 2025 года уборщик обнаружил в сарае свёрток с человеческими останками. Полиция установила, что женщина получала социальные и пенсионные выплаты, а также дивиденды Аляскинского пенсионного фонда на имя супруга. Точную сумму ущерба установить не удалось.

Следствие не нашло доказательств участия других людей в смерти мужчины или сокрытии тела. Дело закрыли, но полиция сможет возобновить его при появлении новой информации.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Тверской области. Женщина три года не хоронила умершую мать и продолжала получать за неё деньги. Она объясняла, что пожилая родственница тяжело больна и не может прийти самостоятельно. Схема продолжалась до 2024 года.

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Лия Мурадьян
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