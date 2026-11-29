Американские демократы намерены лишить миллиардеров возможности передавать наследникам огромные состояния с минимальными налоговыми выплатами. Под угрозой оказался финансовый механизм, которым пользуются основатель SpaceX Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг и другие руководители технологических компаний. Об этом сообщает Financial Times.

Инициатором изменений выступил сенатор от Орегона Рон Уайден. Он предложил закрыть лазейку, связанную с так называемыми аннуитетными трастами GRAT. По мнению политика, состоятельные американцы используют этот инструмент для передачи миллиардных активов членам семьи без налогов, которые пришлось бы платить при обычном наследовании или дарении.

«Сверхбогатые люди перемещают кучу денег на бумаге — и пуф, налоги, которые они должны заплатить, исчезают», — заявил Уайден.

Схема устроена следующим образом: владелец передаёт акции в специальный траст, сохраняя право на регулярные выплаты в течение установленного срока. Если бумаги существенно дорожают, прирост их стоимости может достаться наследникам практически без налога на дарение. Особенно выгоден такой механизм основателям быстрорастущих технологических компаний.

По подсчётам FT, Маск, Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су и руководитель Microsoft Сатья Наделла разместили в подобных структурах акции общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. При этом основная часть суммы приходится на активы семьи Хуанга: ценные бумаги Nvidia, переданные в трасты, к концу ноября 2026 года оценивались примерно в 16 миллиардов долларов.

Сам Маск, по информации издания, в 2024 году передал в трасты акции SpaceX на миллиард долларов. Наделла использовал аналогичный механизм для размещения бумаг Microsoft стоимостью 213 миллионов долларов. Действующие правила позволяют существенно сокращать налоговую нагрузку при передаче таких активов наследникам, но не означают, что владельцы полностью освобождены от любых налогов.

Уайден рассчитывает добиться скорейшего принятия законопроекта после перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе 2027 года. Однако даже в случае одобрения инициативы обеими палатами президент Дональд Трамп сможет наложить на неё вето. Для его преодоления потребуется поддержка двух третей законодателей в каждой палате.

Ранее Life.ru писал, что Билл Гейтс призвал повысить налоги для миллиардеров из-за развития искусственного интеллекта. Основатель Microsoft предупредил, что стремительное распространение ИИ может ещё сильнее увеличить разрыв между богатыми и бедными. По его мнению, дополнительное налогообложение крупнейших состояний поможет смягчить последствия технологических перемен.