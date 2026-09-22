В США запустили ИИ-систему SMART для управления воздушным движением

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало использовать новую систему «Стратегическое управление воздушным пространством, маршрутами и траекториями» (SMART), которая должна заранее выявлять причины задержек и перегрузки воздушного пространства. О запуске объявили министр транспорта США Шон Даффи и глава FAA Брайан Бедфорд, передаёт Минтранс США.

SMART собирает данные примерно из 200 источников: о погоде, маршрутах самолётов, загрузке воздушного пространства и количестве работающих диспетчеров. Система анализирует их и показывает, где в ближайшее время могут возникнуть проблемы. FAA сможет заранее менять маршруты и расписание движения самолётов, чтобы не допускать скопления воздушных судов. Сейчас система работает в ограниченном режиме в районе Вашингтона, затем её планируют распространить на другие регионы страны.

Отмечается, что SMART не управляет самолётами и не заменяет диспетчеров. Все рекомендации системы проверяют специалисты FAA, которые сами решают, использовать их или нет. В ведомстве рассчитывают, что новая технология поможет сократить задержки, отмены рейсов и перенаправления самолётов, особенно во время плохой погоды. Также FAA ожидает более эффективного использования воздушного пространства.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассчитывает с 23 сентября фактически остановить работу иранских авиакомпаний по всему миру. По словам Бессента, американские санкции затронут компании, которые обеспечивают иранским перевозчикам обслуживание в аэропортах. Перевозчикам могут перестать предоставлять топливо и услуги наземного обслуживания. Кроме того, продажа билетов на рейсы иранских авиакомпаний также окажется под запретом для партнёров, опасающихся американских ограничений.