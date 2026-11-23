Жительница американского города Роли в штате Северная Каролина оказалась под угрозой выселения после того, как искусственный интеллект управляющей компании разрешил ей отсрочить оплату квартиры. Женщина доверилась электронному помощнику, однако вскоре получила уведомление о выселении. Об этом сообщает телеканал WRAL.

Лора Мак получила письмо от администрации жилого комплекса Colony Townhome Apartments с вопросом, когда сможет погасить задолженность по аренде в размере 3934,17 доллара. Женщина предложила внести деньги 30 ноября, и в ответ ей сообщили, что такая дата подходит.

Мак решила, что переписывается с сотрудником управляющей компании. Письма содержали её личные данные, упоминали проблемы с протечкой в ванной и были подписаны названием жилого комплекса. При этом никаких указаний на то, что сообщения отправляет нейросеть, не было.

Однако 16 ноября арендатор получила уведомление о выселении. Позвонив в управляющую компанию, она выяснила, что отсрочку согласовала не сотрудница офиса, а ИИ-помощник по имени Оливия. По словам женщины, представитель компании объяснил произошедшее ошибкой алгоритма.

Выяснилось, что электронного помощника внедрили ещё в декабре 2025 года для круглосуточной обработки вопросов жильцов, включая платежи и техническое обслуживание. При этом обычно его сообщения имели соответствующую маркировку, которой в переписке с Мак не оказалось.

Женщина обратилась в суд округа Уэйк, пытаясь оспорить выселение. Она считает, что управляющая компания должна отвечать за действия внедрённой ею системы и соблюдать условия, которые её электронный помощник согласовал с клиентом.

Журналисты WRAL обратились в Colony Townhome Apartments за комментарием, однако на момент публикации ответа не получили. Окончательное решение суда по спору не приводится.