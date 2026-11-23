В США женщине пригрозили выселением после ошибки ИИ при оплате аренды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жительница американского города Роли в штате Северная Каролина оказалась под угрозой выселения после того, как искусственный интеллект управляющей компании разрешил ей отсрочить оплату квартиры. Женщина доверилась электронному помощнику, однако вскоре получила уведомление о выселении. Об этом сообщает телеканал WRAL.
Лора Мак получила письмо от администрации жилого комплекса Colony Townhome Apartments с вопросом, когда сможет погасить задолженность по аренде в размере 3934,17 доллара. Женщина предложила внести деньги 30 ноября, и в ответ ей сообщили, что такая дата подходит.
Мак решила, что переписывается с сотрудником управляющей компании. Письма содержали её личные данные, упоминали проблемы с протечкой в ванной и были подписаны названием жилого комплекса. При этом никаких указаний на то, что сообщения отправляет нейросеть, не было.
Однако 16 ноября арендатор получила уведомление о выселении. Позвонив в управляющую компанию, она выяснила, что отсрочку согласовала не сотрудница офиса, а ИИ-помощник по имени Оливия. По словам женщины, представитель компании объяснил произошедшее ошибкой алгоритма.
Выяснилось, что электронного помощника внедрили ещё в декабре 2025 года для круглосуточной обработки вопросов жильцов, включая платежи и техническое обслуживание. При этом обычно его сообщения имели соответствующую маркировку, которой в переписке с Мак не оказалось.
Женщина обратилась в суд округа Уэйк, пытаясь оспорить выселение. Она считает, что управляющая компания должна отвечать за действия внедрённой ею системы и соблюдать условия, которые её электронный помощник согласовал с клиентом.
Журналисты WRAL обратились в Colony Townhome Apartments за комментарием, однако на момент публикации ответа не получили. Окончательное решение суда по спору не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призвал не перекладывать ответственность за важные решения на нейросети. По словам эксперта, человек должен сохранять способность замечать ошибки искусственного интеллекта и проверять предлагаемые им решения. Особенно важно учитывать возможные последствия использования алгоритмов в сферах, затрагивающих права и безопасность людей.