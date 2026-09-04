В Стамбуле ликвидировали боевика ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта

В Стамбуле полиция ликвидировала 21-летнего мужчину, которого подозревали в связях с террористической организацией «Исламское государство»*. По данным TRT Haber, он мог готовить теракт в Турции.

Операцию проводили сотрудники антитеррористического подразделения полиции в районе Султанбейли. Правоохранители прибыли для задержания подозреваемого, однако он открыл огонь, после чего произошла перестрелка.

В результате ответного огня мужчина был ликвидирован. Во время инцидента пострадал один гражданский, обстоятельства его ранения уточняются. По факту произошедшего начато расследование.

По предварительным данным, подозреваемый мог быть связан с ИГ* и планировать нападение на территории Турции. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали подготовки возможного теракта.

Ранее стало известно, что украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков в Мали при поддержке Франции. Вербовкой и переброской новых участников группировок занимаются местные структуры ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*. После идеологической обработки завербованные присоединяются к террористам либо к «Фронту освобождения Азавада», который добивается создания отдельного государства на севере страны. Командиры этой группировки больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине

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