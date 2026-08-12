Украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков в Мали при поддержке Франции. Вербовкой и переброской новых участников группировок занимаются местные структуры ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*, сообщает RT.

После идеологической обработки завербованные присоединяются к террористам либо к «Фронту освобождения Азавада», который добивается создания отдельного государства на севере страны. По данным издания, командиры этой группировки больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине.

Для снабжения боевиков используется в том числе маршрут через Мавританию. Шеф-редактор проекта Departamente Ярослав Сычёв связал поставки компонентов для дронов-камикадзе с поддержкой со стороны украинской разведки. Эксперт также заявил о роли Франции в информационном сопровождении вооружённых группировок.

Ранее директор департамента африканских государств МИД России Анатолий Башкин заявил о координации Франции и Украины при подготовке террористических операций в Африке. По его словам, специалисты двух стран участвуют в обучении боевиков и оказывают им другую поддержку.

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