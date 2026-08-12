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12 августа, 10:44

«Европейский друг» для дронов: Стало известно о связи Киева с террористами в Мали

RT: Украина при поддержке Франции готовит террористов в Мали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков в Мали при поддержке Франции. Вербовкой и переброской новых участников группировок занимаются местные структуры ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*, сообщает RT.

РФ и страны Сахеля заявили о сговоре Украины и Франции с террористами
РФ и страны Сахеля заявили о сговоре Украины и Франции с террористами

После идеологической обработки завербованные присоединяются к террористам либо к «Фронту освобождения Азавада», который добивается создания отдельного государства на севере страны. По данным издания, командиры этой группировки больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине.

Для снабжения боевиков используется в том числе маршрут через Мавританию. Шеф-редактор проекта Departamente Ярослав Сычёв связал поставки компонентов для дронов-камикадзе с поддержкой со стороны украинской разведки. Эксперт также заявил о роли Франции в информационном сопровождении вооружённых группировок.

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Украина предлагала помощь с дронами боевикам из «оппозиции» в Мали, пишут СМИ

Ранее директор департамента африканских государств МИД России Анатолий Башкин заявил о координации Франции и Украины при подготовке террористических операций в Африке. По его словам, специалисты двух стран участвуют в обучении боевиков и оказывают им другую поддержку.

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* Организации признаны террористическими и запрещены в России.

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Борис Эльфанд
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