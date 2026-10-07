В Стамбуле прогулочный теплоход врезался в 200-летний особняк
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Прогулочный теплоход столкнулся с яхтой и врезался в территорию 200-летнего особняка на берегу Босфора в Стамбуле. Пострадавших нет. Сообщение опубликовал телеканал 24.
В Стамбуле прогулочный теплоход врезался в 200-летний особняк. Видео © X/ NEDEN TT OLDU
Авария произошла 6 октября около 23:30 в районе Кандилли. Пассажирское судно, совершавшее экскурсию по проливу, по пока не установленной причине направилось к берегу.
На его пути оказалась пришвартованная яхта. После первого удара теплоход продолжил движение к особняку Казаскер Неджметтин Эфенди. На записи камеры наблюдения видно, как он доходит до садовой части владения.
Дом принадлежит предпринимательнице Дерин Мермерджи. Она опубликовала кадры происшествия в соцсетях и заявила, что причал полностью разрушен. Владелица намерена обратиться в суд. Масштаб повреждений самого здания пока не уточняется.
Причины столкновения предстоит установить. Подтверждённых сведений о технической неисправности или ошибке экипажа в сообщении агентства нет.
В сентябре катер столкнулся с берегом Волги в Саратовской области. По предварительным данным, погибли два человека. После происшествия возле села Берёзовая Лука транспортная прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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