В Стамбуле развернули поисковую операцию после появления на камерах видеонаблюдения животного, похожего на льва. Его местонахождение удалось установить в лесу, сообщает турецкое агентство DHA со ссылкой на природоохранное ведомство.

Информация о возможном появлении хищника поступила специалистам около 21:00 по местному времени (21:00 мск). Сотрудники жандармерии из Зекериякёя заметили на записях видеонаблюдения животное, внешне напоминающее льва. Первоначальный осмотр территории не дал результатов, поэтому поиски расширили.

«В целях более масштабного продолжения поисковых работ в район были направлены группы с тепловизорами. В результате работ, проведенных в лесной зоне, местонахождение указанного животного было установлено», — говорится в сообщении Главного управления охраны природы и национальных парков Турции.

Львица в Стамбуле. Видео © X / bosunatiklama / turkishpostnet

После обнаружения животного к операции подключились специалисты-ветеринары, которые должны помочь с его поимкой. Местных жителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

По информации DHA, первоначальный сигнал поступил от жителя квартала Ускумрукёй, который позвонил в экстренную службу 112 и заявил, что видел льва. На изученных записях камер специалисты предположительно обнаружили именно львицу.