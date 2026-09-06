В Стамбуле решили снести более 4 тысяч объектов вдоль Босфора

Власти Стамбула начали масштабную проверку застройки на берегах Босфора, которая может затронуть тысячи объектов недвижимости в самых престижных районах города. Под демонтаж попали здания и пристройки, признанные незаконными или нарушающими градостроительные нормы.

Как сообщает турецкая газета Sözcü, Управление градостроительства Босфора подготовило список из 4141 объекта, расположенного в районах Сарыер, Бешикташ, Ускюдар и Бейкоз.

Речь идёт не о полном сносе всех зданий, а о демонтаже отдельных незаконных конструкций – веранд, гаражей, пристроек и других объектов, которые не соответствуют требованиям особой зоны Босфора. Больше всего нарушений выявили в районе Сарыер – там в список вошли 1982 объекта. В Бешикташе насчитали ещё 544 таких строения.

Среди владельцев недвижимости, оказавшейся в списках, оказались не только обычные жители, но и известные представители турецкой элиты. В частности, упоминаются объекты, связанные с актрисой и певицей Хюльей Авшар, а также представителями крупных бизнес-семей Сабанджи, Коч и Улусой.

Тендер на проведение демонтажных работ назначен на 22 сентября. После выбора подрядчика власти планируют приступить к реализации программы.

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