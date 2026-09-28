В Стамбуле врачи перепутали уши пациента и дважды за день ввели его в наркоз

Жителю Турции пришлось дважды за один день лечь на операционный стол после того, как врачи перепутали правое и левое ухо. Теперь мужчина жалуется на постоянный звон, ухудшение слуха и проблемы с равновесием. Об этом сообщает турецкая газета Aksam.

Мурат Таракчи обратился в университетскую больницу в стамбульском районе Тузла. Обследование показало скопление жидкости в правом среднем ухе, поэтому вмешательство запланировали именно на этой стороне.

Однако после пробуждения от наркоза пациент почувствовал сильную боль в левом ухе. Как утверждает Таракчи, выяснилось, что медики установили трубку именно туда. После его обращения хирургическая команда вновь собралась и в тот же день провела вторую операцию — уже на правом ухе. Для неё мужчину снова ввели в общий наркоз.

После двух вмешательств Таракчи, по его словам, столкнулся с постоянным шумом и звоном в ушах, снижением слуха и нарушениями равновесия. Его адвокат заявил, что направлены жалобы на больницу и врача, а сторона пациента ожидает разрешения Минздрава Турции на расследование.

Представители больницы сообщили турецким СМИ, что пока не будут комментировать претензии из-за продолжающейся юридической процедуры и готовы предоставить ответ после официального обращения судебных органов.

Ранее в посёлке Советский в Крыму врачи по ошибке сделали обрезание мальчику, которого привезли после падения с шишкой на голове — по их словам, перепутали детей, а диагноз «фимоз» поставили задним числом. Суд взыскал с больницы 300 тысяч рублей, но отказал в привлечении медиков к ответственности, и уголовное дело не возбудили.