В Стамбуле зрители концерта Unreal x Jeton почувствовали себя плохо, двое умерли

В стамбульском Конгресс-центре зрители почувствовали себя плохо во время концерта Unreal x Jeton, всего на сцене должны были выступить четыре диджея, время последнего организаторы сократили. По данным телеканала NTV, двое присутствовавших скочнались после госпитализации. Ещё один посетитель остаётся в больнице в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.

Всё произошло в ночь на 18 октября. Медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили в больницу. Первоначально турецкие СМИ сообщали об одном умершем. Изначально, мероприятие посетили около пяти тысяч человек, сейчас следователи пытаюсь установить и других возможных пострадавших.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Как передаёт DHA, среди предварительных версий рассматривается употребление алкоголя и наркотиков. Точную причину смерти установит экспертиза.