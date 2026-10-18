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Регион
Опубликовано 18 октября, 19:52

В Стамбуле зрители концерта Unreal x Jeton почувствовали себя плохо, двое умерли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В стамбульском Конгресс-центре зрители почувствовали себя плохо во время концерта Unreal x Jeton, всего на сцене должны были выступить четыре диджея, время последнего организаторы сократили. По данным телеканала NTV, двое присутствовавших скочнались после госпитализации. Ещё один посетитель остаётся в больнице в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.

Всё произошло в ночь на 18 октября. Медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили в больницу. Первоначально турецкие СМИ сообщали об одном умершем. Изначально, мероприятие посетили около пяти тысяч человек, сейчас следователи пытаюсь установить и других возможных пострадавших.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Как передаёт DHA, среди предварительных версий рассматривается употребление алкоголя и наркотиков. Точную причину смерти установит экспертиза.

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Татьяна Миссуми
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