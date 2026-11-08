Пожар на территории фармацевтического концерна «Эском» в Ставрополе не удаётся полностью потушить уже более суток. Работу спасателей осложняют особенности планировки здания, большое количество горючих материалов и деформация строительных конструкций, сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Тушение пожара на территории фармацевтического концерна «Эском» в Ставрополе. Видео © «Макс» / МЧС Ставрополья

Возгорание произошло утром 6 ноября на складе предприятия, расположенного на Старомарьевском шоссе. Огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, однако пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию оставшихся очагов.

«На отдельных участках отмечается деформация строительных конструкций, что требует от огнеборцев особой осторожности и дополнительного внимания при проведении работ», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Спасатели подчёркивают, что угрозы жизни и здоровью сотрудников экстренных служб и местных жителей нет. Тушение продолжится до полной ликвидации пожара.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар на фармацевтическом заводе «Эском» произошёл второй раз за двое суток. Первое возгорание зафиксировали 5 ноября в шахте лифта на третьем этаже здания. Тогда площадь пожара составила 30 квадратных метров, из помещений эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. После повторного происшествия мэр Ставрополя Иван Ульянченко распорядился провести внеочередное заседание городской комиссии по ЧС для обсуждения противопожарной безопасности на предприятиях.