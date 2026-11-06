В Ставрополе женщина с двумя матками родила двойню, причём каждая девочка развивалась в отдельном органе. Несмотря на редкую анатомическую особенность и осложнения беременности, врачам удалось сохранить здоровье матери и обеих малышек. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края.

Пациентку наблюдали специалисты Ставропольского краевого клинического перинатального центра. Ещё на ранних сроках медики обнаружили, что у женщины полностью удвоена матка. У неё также были две шейки матки. Такая особенность значительно осложняла вынашивание детей.

С 22-й недели будущая мама находилась под постоянным наблюдением в стационаре из-за риска преждевременных родов. Позднее возникли и другие осложнения, потребовавшие дополнительного лечения.

На 34-й неделе у пациентки развилась умеренная преэклампсия — осложнение беременности, сопровождающееся повышением артериального давления. Чтобы не подвергать женщину и детей дополнительному риску, врачи решили провести кесарево сечение.

Во время операции хирурги сделали два отдельных разреза — по одному в каждой матке. Для снижения рисков, связанных с возможной кровопотерей, специалисты использовали аппарат аутотрансфузии, позволяющий возвращать пациентке её собственную кровь.

В результате на свет появились две здоровые девочки. По информации регионального Минздрава, женщина и новорождённые уже выписаны из больницы.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких регионах России чаще всего рождаются двойни и тройни. По данным Социального фонда, за первые девять месяцев 2026 года лидерами стали Москва и Подмосковье. В столичном регионе за этот период зафиксировали 1075 случаев рождения двоен и 13 случаев появления троен. Следом по числу двоен расположились Краснодарский край и Санкт-Петербург.