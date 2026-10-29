На Ставрополье 12 человек пострадали при столкновении маршрутки с самосвалом

В Ставропольском крае пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком Shacman на трассе Р-264 возле станицы Лысогорской. По предварительным данным, травмы получили 12 человек, всех пострадавших доставляют в больницу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Маршрутка следовала из Пятигорска в Георгиевск. По пути она столкнулась с большегрузом, в результате чего получила серьёзные механические повреждения.

В момент аварии дорожное покрытие было мокрым. Могло ли это повлиять на столкновение, пока неизвестно. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

По информации SHOT, медицинская помощь потребовалась 12 участникам ДТП. Всех их направляют в местную больницу. Детей среди пострадавших нет.

Ранее в Моркинском районе Марий Эл утром 26 октября на 90-м км дороги Звенигово — Шелангер — Морки столкнулись Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander. Водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте, ещё четверо — два пассажира Chevrolet, водитель и пассажир Mitsubishi — попали в больницу.