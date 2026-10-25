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Опубликовано 25 октября, 14:00

В Ставропольском крае отменили авиационную опасность спустя 85 минут

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ставропольском крае отменили авиационную опасность, действовавшую почти полтора часа. Об отбое сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём канале в MAX.

Предупреждение ввели 25 октября в 11:10 мск, а сняли в 12:35. Таким образом, режим действовал 85 минут. Ранее в этот же день на Ставрополье также объявляли беспилотную опасность, которую отменили ещё утром.

Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над Брянской областью

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Ставропольский край 13 октября. Тогда силы ПВО отразили налёт, однако в промышленной зоне Невинномысска зафиксировали повреждения от упавших обломков дронов. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.

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Николь Вербер
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