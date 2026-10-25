В Ставропольском крае отменили авиационную опасность спустя 85 минут

В Ставропольском крае отменили авиационную опасность, действовавшую почти полтора часа. Об отбое сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём канале в MAX.

Предупреждение ввели 25 октября в 11:10 мск, а сняли в 12:35. Таким образом, режим действовал 85 минут. Ранее в этот же день на Ставрополье также объявляли беспилотную опасность, которую отменили ещё утром.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Ставропольский край 13 октября. Тогда силы ПВО отразили налёт, однако в промышленной зоне Невинномысска зафиксировали повреждения от упавших обломков дронов. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.